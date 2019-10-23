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На конкурсе в Крыму виноделы из 20 стран мира представили свою продукцию

Всего на конкурс направили около 400 образцов от виноделен России, Франции, Испании, Абхазии, Марокко и других стран

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Виноделы из 20 стран Европы, Африки, Южной Америки, а также Австралии представили свою продукцию на конкурс, который пройдет на базе крупнейшего крымского винодельческого предприятия "Массандра", сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.

"В "Массандре" завершилась регистрация участников Первого международного винного конкурса имени Льва Голицына, а также прием образцов вина. Жюри предстоит оценить вина 70 отечественных и зарубежных предприятий из 20 стран мира", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего принято около 400 образцов от виноделен России, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Армении, Австралии, Израиля, Македонии, Марокко, Абхазии, Болгарии, Грузии, Молдавии, Чили, ЮАР и других стран.

По данным пресс-службы, конкурс проводится по правилам Международной организации винограда и вина (OIV). Он пройдет в преддверии главного отраслевого события года - IX Всероссийского саммита виноделов - 24 и 25 октября. Итоги будут подведены - 26 октября.

В жюри вошли авторитетные международные и российские эксперты, энологи, независимые критики, специалисты в области виноделия как из России, так и из-за рубежа. "Из 16 членов жюри восемь - это гости нашей страны из Великобритании, США, Франции, Германии, Финляндии и других стран. Нам удалось собрать действительно звездную команду судей", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Массандры" Янины Павленко.

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АбхазияАвстралияАрменияБолгарияЮАРСШАГрузияГерманияИспанияФинляндияВеликобританияИталияСеверная МакедонияРоссияФранцияВенгрияМолдавияЧилиИзраильМароккоКрым
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