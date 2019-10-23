Финансирование нацпроектов на Ставрополье увеличится на 33% в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Финансирование национальных проектов в Ставропольском крае достигнет 17 млрд рублей, увеличившись примерно на 33% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщила в среду министр финансов края Лариса Калинченко.

"Один из приоритетов, над которым работает вся страна - реализация национальных проектов. Мы постарались их условно сформировать в три блока - развитие человеческого капитала, комфортная среда для жизни и экономический рост. Общий объем расходов составит почти 17 млрд рублей [в 2020 году]", - сказала Калинченко на заседании краевого правительства.

Для реализации десяти национальных проектов на Ставрополье разработаны 36 региональных проектов. "З млрд рублей мы предлагаем направить из краевого бюджета в 2020 году сверх необходимого уровня софинансирования с Российской Федерацией, для того чтобы достичь целевых показателей, которые определены в каждом региональном проекте", - отметила министр.

Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в 2019 году на реализацию нацпроектов в регионе направили порядка 12,8 млрд рублей.

Во исполнение майского указа президента РФ были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.