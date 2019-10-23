Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев готов создать нормативную базу для использования компаниями частот сотовой связи

Премьер-министр поручил председателю правления "Сибура" Дмитрию Конову подготовить обращение по этому поводу

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев готов поручить Минкомсвязи РФ нормативно отрегулировать вопрос использования крупными российскими компаниями частот сотовых операторов для создания закрытой внутренней системы коммуникаций.

В среду Медведев ознакомился с системами дистанционного контроля промышленной безопасности опасных производственных объектов, внедренных на предприятиях "Сибур". Для контроля и своевременного обслуживания оборудования, расположенного на заводах, "Сибур" использует мобильные телефоны в специальном вызрывозащитном корпусе. Специалист, передвигаясь по маршруту обхода, прикладывает телефон к меткам NFC и в специальном приложении видит оборудование, его описание, а в случае выявления неисправности фиксирует дефект.

"Все находится в одном устройстве, сеть замкнутая, внутренняя, она защищена от внешних угроз как со стороны радио, так и со стороны хакерских атак. Мы здесь можем подключить различные бизнес-приложения. То есть сотрудник, выходя на обходы, имеет полный доступ к системам", - рассказали разработчики премьеру.

Медведев поинтересовался, какие частоты использует компания для внутренней сети.

"Частоты используются те, которые выделены оператору [сотовой связи] для оказания публичных сервисов", - пояснил сотрудник "Сибура", заметив, что публичные частоты используются на закрытой территории в рамках зон предприятия.

"Публичных абонентов на территории предприятия нет", - добавил он.

Отношение сотовых компаний

Глава правительства также поинтересовался отношением сотовых операторов к этому вопросу.

"Сначала не очень [хорошо относились]. Но готовы были делиться. Нам удалось их убедить, что по сути это для них - утилизация частот. Нам требуется не одна базовая станция для покрытия, а двадцать. И мы готовы заплатить за эти частоты", - рассказал сотрудник компании.

Медведев, обращаясь к председателю правления "Сибура" Дмитрию Конову, заметил: "Достаточно интересно. И потом это касается не только "Сибура". Можно подумать. Подготовьте обращение по этому поводу, можно будет дать поручение Минкомсвязи, продумать какие-то нормативные документы регулирования, чтобы и вас - подобных пользователей - сотовые операторы не отсылали, но и в то же время, чтобы были какие-то гарантии".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Интервью
Директор по экспорту "Группы ГАЗ" Леонид Долгов: Африка — драйвер развития автобизнеса
Леонид Долгов — о перспективах группы на африканском рынке и адаптации автомобилей к особенностям каждого региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС