Медведев готов создать нормативную базу для использования компаниями частот сотовой связи

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев готов поручить Минкомсвязи РФ нормативно отрегулировать вопрос использования крупными российскими компаниями частот сотовых операторов для создания закрытой внутренней системы коммуникаций.

В среду Медведев ознакомился с системами дистанционного контроля промышленной безопасности опасных производственных объектов, внедренных на предприятиях "Сибур". Для контроля и своевременного обслуживания оборудования, расположенного на заводах, "Сибур" использует мобильные телефоны в специальном вызрывозащитном корпусе. Специалист, передвигаясь по маршруту обхода, прикладывает телефон к меткам NFC и в специальном приложении видит оборудование, его описание, а в случае выявления неисправности фиксирует дефект.

"Все находится в одном устройстве, сеть замкнутая, внутренняя, она защищена от внешних угроз как со стороны радио, так и со стороны хакерских атак. Мы здесь можем подключить различные бизнес-приложения. То есть сотрудник, выходя на обходы, имеет полный доступ к системам", - рассказали разработчики премьеру.

Медведев поинтересовался, какие частоты использует компания для внутренней сети.

"Частоты используются те, которые выделены оператору [сотовой связи] для оказания публичных сервисов", - пояснил сотрудник "Сибура", заметив, что публичные частоты используются на закрытой территории в рамках зон предприятия.

"Публичных абонентов на территории предприятия нет", - добавил он.

Отношение сотовых компаний

Глава правительства также поинтересовался отношением сотовых операторов к этому вопросу.

"Сначала не очень [хорошо относились]. Но готовы были делиться. Нам удалось их убедить, что по сути это для них - утилизация частот. Нам требуется не одна базовая станция для покрытия, а двадцать. И мы готовы заплатить за эти частоты", - рассказал сотрудник компании.

Медведев, обращаясь к председателю правления "Сибура" Дмитрию Конову, заметил: "Достаточно интересно. И потом это касается не только "Сибура". Можно подумать. Подготовьте обращение по этому поводу, можно будет дать поручение Минкомсвязи, продумать какие-то нормативные документы регулирования, чтобы и вас - подобных пользователей - сотовые операторы не отсылали, но и в то же время, чтобы были какие-то гарантии".