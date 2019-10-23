Ангола намерена нарастить сотрудничество с Россией по добыче алмазов

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Ангола намерена развивать стратегическое сотрудничество с российской алмазодобывающей компанией "Алроса" и ставит перед собой задачу увеличения ценности алмазов, добываемых в стране. Об этом заявил министр минеральных ресурсов и нефти республики Диамантину Педру Азеведу на полях экономического форума Россия - Африка.

"Наша задача состоит в том, чтобы увеличить ценность алмазов, добываемых в Анголе. Для этого мы намерены разворачивать огранку алмазов прямо у нас в стране. Мы этим сейчас вплотную занимаемся. Мы рассчитываем работать совместно со всеми сторонами, которые сейчас вовлечены в добычу алмазов. Мы собираемся также развивать наше стратегическое сотрудничество с "Алросой", - сказал он.

"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, доля в мировом объеме добычи алмазов составляет 27%. Компания добывает на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области, а также в Анголе.

Саммит Россия - Африка проходит в Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.