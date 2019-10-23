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Банк России отозвал 640 лицензий участников рынка ценных бумаг с 2015 года

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин отметил, что сокращение профучастников рынка ценных бумаг сопровождается ростом клиентской базы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Банк России отозвал 640 лицензий участников рынка ценных бумаг с 2015 года по октябрь 2019 года. Об этом говорится в презентации директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Ларисы Селютиной, представленной на Уральской конференции НАУФОР.

Примерно половина лицензий была отозвана в 2015 и 2016 годах. Наиболее частая причина ухода участников с рынка - совершение нарушений, а также самостоятельное заявление, следует из документа.

Как отметил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин, большое количество добровольного ухода профучастников с рынка можно объяснить не только ростом ощущаемого надзорного бремени, но и ограниченными возможностями ряда компаний осуществлять инвестиции в новые технологии и создание новых продуктов. В этом смысле наибольшие проблемы испытывают мелкие и средние компании, добавил он.

Чистюхин также отметил, что сокращение профучастников рынка ценных бумаг сопровождается ростом клиентской базы. Согласно данным ЦБ, количество клиентов на брокерском обслуживании с конца 2018 года по октябрь 2019 года выросло примерно на 44%, до 3,2 млн. При этом суммарный объем клиентских портфелей достиг примерно 11 трлн рублей.

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