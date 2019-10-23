Продажи duty free магазинов Хайнаня в январе - сентябре выросли на 28%

ХАЙКОУ /Китай/, 23 октября. /ТАСС/. Выручка магазинов беспошлинной торговли за первые девять месяцев текущего года выросла на 28,4% в годовом выражении до 9,26 млрд юаней (около $1,32 млрд). Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

По его данным, наибольшее количество продаж приходится на duty free города Санья, за ним следует административный центр региона Хайкоу, а замыкает тройку курорт Боао (уезд Цюнхай)

Как отмечает таможня провинции Хайнань, в количественном выражении этот показатель также вырос на 29,2% до 12,76 млн единиц товара. В тоже время общее количество покупателей за первые три квартала этого года увеличилось на 29,7% до 2,68 млн человек.

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. По словам властей, она направлена на "продвижение острова как туристического направления мирового класса". Для создания наиболее благоприятных условий для приезжих в декабре прошлого года было решено повысить максимальную сумму покупок с 16 тыс. до 30 тыс. юаней (с 2,28 тыс. до $4,48 тыс.) без ограничения количества приобретаемых товаров.

К 2025 году власти Хайнаня поставили задачу по превращению провинции в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.