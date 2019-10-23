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Союзмолоко предлагает снизить стоимость электроэнергии для сельхозпроизводителей

В Национальном союзе производителей молока отметили, что высокие энерготарифы влияют на конечную цену продуктов питания, снижая их конкурентоспособность по сравнению с импортными

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) направил в Минсельхоз обращение с просьбой рассмотреть возможность разработать механизм снижения стоимости электроэнергии для сельхозтоваропроизводителей. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

Как отмечают представители союза, исходя из норм действующего законодательства в регионах, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, электрическая энергия продается по нерегулируемым ценам, за исключением продажи ее населению и приравненным к нему категориям потребителей. В то же время сельхозтоваропроизводители относятся к группе "прочие потребители", электрическая энергия которым продается по нерегулируемым ценам, а тарифы для них устанавливаются в зависимости от уровня напряжения. Таким образом, от уровня напряжения сетей, к которым подключены установки потребителя, напрямую зависит цена киловатта: чем ниже уровень напряжения сетей, тем дороже киловатт.

В результате установившейся практики тариф промышленных предприятий ниже по сравнению с сельскохозяйственными предприятиями, поскольку они используют более высокие уровни напряжения. В итоге у производств, работающих на низком напряжении, энерготариф установлен на одном из самых высоких уровней, а большинство сельскохозяйственных предприятий используют уровень напряжения, отмечает Союзмолоко.

"Подобная тарифная нагрузка крайне негативно отражается на инвестиционной привлекательности сектора и вносит серьезный вклад в растущую себестоимость производства молока", - приводятся в сообщении слова генерального директора Союзмолоко Артема Белова.

По его словам, высокие энерготарифы повышают затраты предприятий и влияют на конечную цену продуктов питания, снижая их конкурентоспособность по сравнению с импортными.

Как отметили в ассоциации, Союзмолоко считает важным инициировать разработку нормативного правового акта, предусматривающего установление льготных тарифов на электроэнергию для сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков. Это можно было бы сделать, если выделить в составе группы "прочие потребители" отдельной подгруппы "сельхозтоваропроизводители", и установить для них отдельный, более низкий тариф по сравнению с остальными промышленными потребителями, добавили в союзе.

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