В Чечне планируют реализовать более 400 инвестиционных проектов

ГРОЗНЫЙ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Чечни намерены реализовать более 400 инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 30 млрд рублей. Об этом сообщил в Instagram премьер-министр региона Муслим Хучиев по итогам совещания с членами правительства, главами районов и руководителями ресурсоснабжающих организаций.

"В регионе запланированы к реализации свыше 400 инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 32 млрд рублей. Правительством Чеченской Республики осуществляется индивидуальное сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна", начиная от выделения земельных участков и заканчивая выдачей разрешительной документации", - отметил Хучиев, не уточнив сроки реализации проектов.

На совещании также обсуждались меры по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги. "В сферах электроснабжения и газоснабжения уровень оплаты за 3 квартал 2019 года вырос на 8,5% и 15,4% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Однако остается и ряд проблемных вопросов, решение которых должно позитивно повлиять на показатели ресурсоснабжающих предприятий", - добавил председатель правительства Чечни.