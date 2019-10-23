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Саммит Россия – Африка

Наблюдательный совет ВТБ не поддержал выплату промежуточных дивидендов

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что результат может быть понятен только по завершении года

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Вопрос выплаты промежуточных дивидендов ВТБ был поднят на последнем наблюдательном совете банка, однако большинство членов совета сочли эту идею нецелесообразной. Об этом журналистам в кулуарах экономического форума Россия - Африка сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

"Эта тема обсуждалась на последнем наблюдательном совете и подавляющее большинство членов наблюдательного совета решило, что нецелесообразно рассматривать в данный момент. Но в будущем мы будем активно возвращаться. Моя позиция не изменится, набсовет решит - будем выплачивать. Но я считаю, что результат может быть понятен только реально по завершении года, моя позиция", - сказал он.

В начале сентября член наблюдательного совета ВТБ Михаил Задорнов сообщил ТАСС, что хочет поднять вопрос о выплате промежуточных дивидендов ВТБ на одном из осенних заседаний набсовета. Он подчеркнул, что данный вопрос будет обсуждаться, исходя из финансовых результатов ВТБ за девять месяцев.

Дивиденды ВТБ

В июне акционеры банка ВТБ на годовом собрании утвердили по итогам 2018 года выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям в размере 26,8 млрд рублей. В частности, было решено, что дивиденды по "префам" первого и второго типа будут выплачены в размере 0,0002 рубля. (всего 5,2 млрд рублей) и 0,002 рубля (всего 7,4 млрд рублей) соответственно.

Как отмечал ранее председатель наблюдательного совета банка, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, наблюдательный совет ВТБ при распределении прибыли за 2018 год принял решение об исключении из общего принципа о направлении на дивиденды 50% прибыли по МСФО. По его словам, это было связано с ростом требований Банка России к достаточности капитала системно значимых кредитных организаций из-за стандартов "Базеля III".

О форуме

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором участвуют главы государств, представители бизнеса и госструктур. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс, ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
Костин, Андрей ЛеонидовичСаммит Россия – Африка
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