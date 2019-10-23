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Промсвязьбанк: почти 80% сделок по покупке ОФЗ-н приходится на региональных клиентов

Средний чек покупки ОФЗ-н в ПСБ по Москве и Московской области составил 549 тыс. рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Интерес к покупке ОФЗ для населения проявляют преимущественно клиенты массового сегмента со сбережениями до 2 млн рублей, при этом почти 80% сделок по покупке ОФЗ-н приходится на региональных клиентов. Об этом свидетельствуют данные Промсвязьбанка (ПСБ), который является одним из банков-агентов по продаже ОФЗ-н.

"По статистике банка, больше всего сделок с новым форматом ОФЗ-н совершили клиенты массового сегмента со сбережениями до 2 млн рублей. На них приходится свыше 82% всех покупателей "народных" облигаций в банке, причем подавляющее большинство из них - это инвесторы из регионов. Совокупно по всем сегментам на региональных клиентов пришлось 78% заключенных сделок", - говорится в пресс-релизе банка.

Основной объем продаж ОФЗ-н в денежном выражении - 76% - также обеспечен спросом региональных клиентов. При этом средний чек покупки ОФЗ-н в ПСБ по Москве и Московской области составил 549 тыс. руб., в регионах этот показатель достигает 492 тыс. руб.

В пресс-релизе отмечается, что, по данным Московской биржи, по состоянию на 18 октября включительно на Промсвязьбанк пришлось 24,6% продаж всех агентов, а общая сумма реализованных банком ОФЗ-н по номинальной стоимости превысила 1 млрд руб. ПСБ со 2 сентября приступил к реализации облигаций федерального займа для населения.

Минфин 2 сентября возобновил продажи ОФЗ для населения. Теперь при покупке и предъявлении облигаций к выкупу не придется выплачивать комиссию банкам-агентам, как раньше, - эти расходы возьмет на себя федеральный бюджет. Минимальная сумма покупки снижена с 30 тыс. до 10 тыс. рублей. Один человек сможет приобрести ОФЗ на сумму до 15 млн рублей. Банками - агентами по продаже ОФЗ-н выступают Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и "Почта банк".

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