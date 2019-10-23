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На Ставрополье построят завод по производству нитроцеллюлозы за 6,3 млрд рублей

На нем будет создано 160 рабочих мест

ПЯТИГОРСК, 23 октября. /ТАСС/. Компания "Химинвест" построит в городе Лермонтов Ставропольского края завод по производству нитроцеллюлозы. Объем инвестиций в строительство импортозамещающего предприятия составит около 6,3 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба министерства промышленности региона.

"Новый завод будет специализироваться на выпуске нитрата целлюлозы всех марок - стратегически важного материала, который используется во многих отраслях российской промышленности. Например, при производстве лакокрасочных материалов, типографских красок, целлулоида, специальных эмалей для обработки кожи, стекла, черных и цветных металлов и бумаги. На сегодняшний день большая часть нитроцеллюлозы экспортируется из-за рубежа, поэтому строительство завода на Ставрополье позволит создать современное импортозамещающее производство с большим объемом внедряемых инновационных технологий", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за счет реализации инвестиционного проекта новыми рабочими местами будут обеспечены 160 человек. Будущее предприятие планируется расположить на площади в 22 га. Для размещения производства будет арендована территория промышленной зоны города Лермонтов.

"Замкнутый цикл производства на будущем заводе полностью исключает вредные выбросы в атмосферу, а вода, предназначенная для сброса, будет проходить этапы по нейтрализации и очистке в полном соответствии с российскими нормами в области водоснабжения и водоотведения. В период эксплуатации на объекте будет внедрена система обращения с отходами, которая предусматривает учет образования и размещения отходов в соответствии с действующими в России требованиями законодательства", - отмечается в сообщении.

Министерство сообщает, что проект по строительству завода был одобрен в рамках заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края и публичных слушаний в администрации города Лермонтова.

О хвостохранилище

"Строительство завода по производству нитрата целлюлозы планируется вне границ хвостохранилища (хранилища отходов ураносодержащих руд, которое находится в Лермонтове) и не затрагивает данный земельный участок: расстояние до него составит свыше 1 километра. Полигон, на котором захоронены низкоактивные радиоактивные отходы, является особо охраняемой территорией, относящейся к землям федерального значения, поэтому не может быть передан под строительство такого типа объектов", - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что в соответствии с принятым проектом рекультивации хвосты обогащения ураносодержащих руд находятся под фосфогипсовым слоем от 6 до 9 метров толщины, а также присыпаны полуметровым слоем чернозема.

"Это исключает возможность их изъятия и обеспечивает экологическую безопасность близлежащих территорий. Работы по поддержанию территории в безопасности и изоляции радиоактивных отходов в соответствии с установленными законодательством требованиями осуществляет ОАО "Гидрометаллургический завод". На рекультивированной территории постоянно мониторится радиационный фон. Согласно последним измерениям его уровень находится в норме", - сказано в сообщении пресс-службы.

О компании

Компания "Химинвест" специализируется на строительстве предприятий химической отрасли "под ключ". "Химинвест" является обладателем сертификата соответствия Garant Registrum за систему экологического менеджмента в организации техпроцесса производства органических и неорганических веществ и последующей реализации продукции, а также за организацию системы экологического мониторинга воздушной и водной среды. Данный сертификат подтверждает полное соответствие предприятия российскому стандарту ГОСТ и международному стандарту ISO.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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