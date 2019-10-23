Лечить и взращивать. Как видят российские компании свою работу в Африке

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарной сессии экономического форума Россия - Африка 23 октября, заявил, что видит потенциал для удвоения товарооборота между Россией и африканским континентом в перспективе 4-5 лет. Так, уже сейчас экспорт российской сельскохозяйственной продукции на рынки третьих стран превышает экспорт оружия, заметил российский лидер.

С ним согласен и российский бизнес - сельскохозяйственные и химические компании, ведомства и министерства. Но в России считают важным снимать административные барьеры, делать "правила игры" в Африке прозрачными, и работать над экономическими союзами, такими как зоны свободной торговли с ЕАЭС. О том, как выглядит сейчас торговля с Африкой и как она будет развиваться, рассказали российские экспортеры в рамках форума, передает корреспондент портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Химия и экология - это синонимы

Россия сегодня занимает второе место в мире по производству химических удобрений и ежегодно увеличивает производство на 5%, экспортируя свои товары в сотню стран. При этом Африка у химиков считается одним из наиболее важных импортеров. "Последние три года в Африке объем потребления удобрений растет на 4-5%. Российские удобрения составляют примерно 10% от общего потребляемого количества удобрений на континенте, и наши компании постоянно увеличивают свое присутствие. Например, "Фосагро", доля которой в поставке российских удобрений в Африку составляет одну треть, за 9 месяцев этого года увеличила объемы поставок на 37%. В перспективе пяти лет мы намерены кратно увеличить свое присутствие на этом рынке", - отмечает генеральный директор "Фосагро" Андрей Гурьев.

Повод думать столь оптимистично ему дает прогноз роста населения Земли: уже к 2050 году на планете будет жить на 2 млрд человек больше, чем сейчас, и один миллиард людей появится именно в Африке. Всех их нужно прокормить, а для этого придется увеличить производство продуктов питания на 60%. Это - настоящий вызов для аграриев и требует производства большого количества экологически чистых удобрений.

"По данным ООН, 40% земель в Африке страдают от деградации. В 80 странах мира эта проблема стоит острее всего, из них 36 стран - это страны Африки. Главная причина деградации почв - это попадание в них загрязняющих веществ", - продолжил Гурьев. Он отметил, что в прошлом году его компания была выбрана для реализации глобальной инициативы в области защиты почв: "Мы выступили партнером запуска сети почвенных лабораторий в 30 странах Африки. Они будут оценивать качество и безопасность удобрений, следить за здоровьем почв. Мы обучаем фермеров современным технологиям, правильному использованию земельных ресурсов".

Также "Фосагро" вместе с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии ежегодно вручает гранты молодым ученым со всего мира за исследования в области защиты здоровья человека. Из 34 грантов 8 получили талантливые африканские ученые.

Россия сегодня взяла курс на создание специального эко-стандарта для удобрений, а также для сельскохозяйственной продукции, выращенной на таких удобрениях. Доля такой здоровой продукции в экспорте АПК через несколько лет может достигнуть 10-15%, уверен топ-менеджер.

С Гурьевым согласен председатель совета директоров "ОХК "Уралхим" Дмитрий Мазепин. "Базовый аспект - это продовольственная безопасность, и важно, чтобы доступ к здоровой и разнообразной пище был у всех жителей Африки. Россия и Африка имеют разный климат и типы почв, но имеют общую черту - сложность ведения сельского хозяйства", - говорит он. Не секрет, что значительная часть российских территорий относится к зонам рискованного земледелия. Это вынудило аграриев получить уникальные компетенции в области сельского хозяйства.

Россия имеет большой опыт составления сложных почвенных карт, анализа физиологии растений, сбалансированного внесения удобрений и орошения. "Сегодня пришло время поделиться опытом со странами Африки через совместные бизнес-проекты, фонды и образовательные программы", - уверен Мазепин. Как итог, "Уралхим" рассматривает возможность строительства нового завода по производству азотных удобрений в Анголе, а "Уралкалий" изучает перспективу строительства в Зимбабве регионального хаба для прямых поставок своей продукции.

При этом важно, чтобы государство поддерживало экспортеров, отмечает Мазепин - внедряло бы особые финансовые продукты для поддержки экспортеров при выходе на новые рынки, развивало линейку торговых представительств в Африке. Важно заручиться и поддержкой со стороны импортера: от него российские компании ждут налаженной системы дистрибуции и работы над спросом.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит, что в 2018 году экспорт российских аграриев в страны Африки превысил $4,6 млрд. "Мы поставляем пшеницу во многие страны континента, и в ближайшее время рассчитываем начать поставки в Алжир, расширить поставки кукурузы и других культур", - рассказывает он. Но Африке следует работать над снижением нетарифных барьеров, развитием сбалансированных фитосанитарных требований к продукции, убежден эксперт.

Мясную продукцию Россия поставляет в Анголу, Гану, Марокко, Сенегал и ряд других стран. "За 8 месяцев 2019 года экспорт этих товаров уже достиг показателей всего прошлого года, и мы будем стремиться наращивать поставки. Соглашения о ЗСТ (стран Африки - прим. ТАСС) с ЕАЭС будут способствовать этой задаче", - уверен Юшин.

Скорая африканская помощь

Россия имеет двусторонние меморандумы о сотрудничестве в сфере здравоохранения с 10 странами, и еще с пятью странами готовится подписание таких меморандумов. Во многом российская работа медиков со странами Африки - это работа по обучению медперсонала, рассказывает министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, более 3 тысяч граждан африканских стран проходят обучение в России, из них около 500 - за счет средств РФ. Отдельно Россия поддерживает Африку в борьбе с неинфекционными заболеваниями, в частности сердечно-сосудистыми и онкологическими.

Но особое значение имеет поддержка Россией Африки в борьбе с инфекционными заболеваниями. К примеру, около 60% вакцины от желтой лихорадки (распространенного в Африке заболевания), производится в России. Также нашими специалистами разработана высокоэффективная вакцина от полиомиелита, это лекарство имеет большой экспортный потенциал, уверена Скворцова.

Что касается вируса Эболы, то в 2014-2016 годах, во время вспышки заболевания, в России были разработаны две векторные вакцины от лихорадки. Они стали первыми зарегистрированными лекарствами, и в 2017-2018 годах их применили в Гвинее. Тогда было вакцинировано 2 тысячи человек.

Помогали африканцам не только российские власти, но и бизнес. Так, металлургическая компания "Русал" помогала и с вакцинацией населения, и при ликвидации вспышки лихорадки в 2014-2016 годах. Построенный для помощи пострадавшим медицинский центр в городе Киндия функционирует и сегодня, сказала Скворцова. В России разработан препарат для лечения Эболы, сейчас завершаются его клинические исследования. "После регистрации этого препарата Россия будет готова предложить его для использования в странах Африки", - заключила министр.

О готовности помогать знаниями и экспертизой говорил и глава Росгеологии Сергей Горьков. По его словам, холдинг работает в Африке еще с советских времен, уже 40 лет. Африка обладает 30% всех минеральных ресурсов мира, а также около 26 млрд тонн нефти и 30 трлн кубометров газа. "Росгеология работает в 26 странах Африки. Нами было открыто 100 месторождений за 40 лет. Мы обладаем колоссальной информацией по геологии этих стран <...>, у нас есть понимание, как решать сложные задачи с геологическим строением, мы приносим новые технологии", - рассказал Горьков.

Чтобы усилить работу и предоставлять Африке геологическую экспертизу, "Росгеология" создает сейчас международный центр экспертизы, который в режиме онлайн сможет работать с любой страной африканского континента, добавил он.