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"Известия": введение оборотных штрафов за недолив бензина на АЗС запланировано на 2021 год

По данным издания, соответствующий законопроект возвращен в Минпромторг для проведения анализа на предмет его соответствия концепции нового КоАП
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ рассчитывает, что оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС будут включены в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП), который, как планируется, вступит в силу в 2021 году. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.

Законопроект о введении штрафов Росстандарт совместно с Минпромторгом планировали внести в Госдуму в текущую осеннюю сессию. Однако, как сообщили изданию в Минпромторге, внесенный в мае в правительство проект был возвращен в министерство из-за разработки нового КоАП: согласно поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева от августа, до принятия нового кодекса комиссия правительства блокирует все законопроекты об изменении КоАП. Как ожидается, новый кодекс может быть принят в следующем году, а вступить в силу - с 1 января 2021 года.

По данным газеты, Минпромторг готовит инициативу о том, чтобы положения законопроекта об оборотных штрафах за недолив топлива были учтены при разработке нового кодекса. "Соответствующие предложения будут направлены в Минюст России в ближайшее время", - сообщили изданию в министерстве.

О том, что законопроект возвращен в Минпромторг "для проведения анализа на предмет его соответствия концепции нового КоАП", сообщили "Известиям" и в правительстве. Отмечается, что документ ждут в кабмине уже в октябре.

Законопроект об ужесточении административной ответственности за недолив бензина на заправках предполагает штраф в размере 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. Повторное нарушение повлечет увеличение штрафа до 3%, до суммы размером не менее 2 млн рублей.

Ранее "Известия" сообщали, что Росстандарт выявил недолив автомобильного топлива на 19% АЗС в России при проверке около 200 заправок. Кроме того, проверка качества топлива выявила нарушения на 33 из 366 автозаправочных станций.

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