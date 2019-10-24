В ТПП РФ отметили важность вопросов инфобезопасности при построении цифровой экономики

ШЭНЬЧЖЭНЬ /Китай/, 24 октября. /ТАСС/. Вопросы обеспечения информационной безопасности выходят на первый план при развитии высоких технологий и построении цифровой экономики. Об этом говорится в обращении президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергея Катырина, зачитанном в четверг в китайском Шэньчжэне (южная провинция Гуандун) на открытии 10-й международной конференции "Доверие и безопасность в цифровом будущем" (Инфофорум-Китай).

"Развитие информационных технологий и построение цифровой экономики формируют новые вызовы и угрозы, среди которых на первый план выходят вопросы информационной безопасности, что требует от международного профессионального сообщества формирования единых подходов в их совместной деятельности", - говорится в обращении.

По словам Катырина, государство и предпринимательское сообщество заинтересованы в надежной информационной инфраструктуре, защите персональных данных, устойчивом функционировании сервисов, а также разработке и внедрении передовых технологий, которые обеспечат непрерывное и интенсивное развитие. Катырин выразил уверенность в том, что именно эти вопросы будут ключевыми на полях конференции, а предложения по ее итогам найдут отражение в проектах, реализуемых государством и бизнесом.

"В свою очередь, Торгово-промышленная палата Российской Федерации готова оказывать всевозможное содействие в проработке и продвижении указанных инициатив и предложений с учетом имеющегося экспертного потенциала", - резюмировал он.

В центре внимания участников конференции в этом году находятся такие вопросы, как умная логистика и цифровая таможня, технологии и сервисы нового поколения на основе 5G, управление Интернетом и построение безопасного информационного пространства, риски и необходимость международного сотрудничества в условиях цифровой трансформации, цифровая экономика, электронная коммерция, умный город, технологии искусственного интеллекта и ряд других.

Инфофорум-Китай организуется ассоциацией Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум" при поддержке комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, аппарата Совета Безопасности Российской Федерации и проводится ежегодно с 2009 года. Содействие в проведении мероприятия оказывают МИД РФ, Секретариат ШОС, Альянс облачной безопасности Китая и Ассоциация кибербезопасности Китая. Конференция продлится до 25 октября.