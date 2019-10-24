Батурина вновь возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент компании Inteco Management Елена Батурина снова возглавила список богатейших женщин России по версии журнала Forbes, опубликованный в четверг. Ее состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.

Вторую позицию в рейтинге сохранила генеральный директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд). На третьей ступени расположилась Татьяна Ковальчук ($600 млн). Вместе с мужем, Юрием Ковальчуком, она владеет 49,9% компании "Большой дом 9", которая опосредованно контролирует 32,3% крупнейшего российского страховщика - группы "Согаз".

Годом ранее эту позицию занимала Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева. В этом году она заняла четвертую ступень в рейтинге, издание оценило ее состояние также в $600 млн. В 2018 году эту строчку рейтинга занимала основной владелец авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус" (входят в группу компаний S7) Наталия Филева, которая в конце марта 2019 года погибла в авиакатастрофе в Германии.

Пятерку лидеров замыкает член совета директоров "Прогресс капитала" и бывший акционер завода "Лебедянский" Ольга Белявцева. Ее состояние издание оценивает в $550 млн.

В десятку лидеров также вошли совладелица девелоперской компании TPS Real Estate Лилия Ротенберг ($500 млн), член правления и директор юридического департамента "Новатэка" Татьяна Кузнецова ($460 млн), совладелица крупнейшего агропромышленного холдинга "Содружество" Наталья Луценко ($425 млн), совладелица группы "Черкизово" Лидия Михайлова ($415 млн), владелица пакета акций "Фосагро" Евгения Гурьева ($390 млн).