ТПП России предлагает внедрить лучшие практики лидеров рейтинга Doing Business

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает создать рабочую группу для анализа лучших практик стран-лидеров рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава организации Сергей Катырин.

Первые два места рейтинга Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, заняли Новая Зеландия и Сингапур, на третьем находится Дания. Россия поднялась в рейтинге на 28-е место.

"По мнению экспертов ТПП России, представляется целесообразным создание совместной рабочей группы из представителей органов государственной власти и ведущих объединений предпринимателей, которая проанализирует лучшие практики по каждому из показателей рейтинга Doing Business, позволяющие таким странам, как Новая Зеландия, Сингапур, Дания, специальный административный район Китая Гонконг находиться на вершине рейтинга, на предмет их возможной реализации в нашей стране", - сказал Катырин.

Он отметил, что особенно это касается тех показателей рейтинга, по которым позиции России невысоки, в частности, международная торговля, защита миноритарных акционеров, разрешение неплатежеспособности, налогообложение.

Эффект от улучшения климата

"Определенный эффект от предпринимаемых сегодня мер по улучшению делового климата мы уже видим, в частности, значительное продвижение в рейтинге обеспечила реализация дорожных карт национальной предпринимательской инициативы", - отметил Катырин. Их итогом стало сокращение свыше 50 избыточных процедур для бизнеса и нынешнее место России в рейтинге Doing Business, добавил собеседник агентства.

По его словам, в рейтинге 2019 года РФ занимала 31-е место, годом ранее - 35-е место, еще раньше - 40-е место. Поэтому, продолжил он, "говорить об устойчивом улучшении наших позиций в рейтинге, действительно, можно". "Задача по повышению позиций России в данном рейтинге была поставлена президентом РФ еще в майском указе 2012 года "О долгосрочной государственной экономической политике". Поэтому этот вопрос находится в зоне внимания органов государственной власти, бизнес-сообщества", - продолжил глава ТПП.

Он напомнил, что сейчас реализуется новый механизм - трансформация делового климата. Эксперты ТПП России, по словам Катырина, принимали непосредственное участие как в разработке мероприятий плана, который должен внести значительный вклад в упрощение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в стране, так и в их реализации. Он охватывает 12 направлений - от технологического присоединения к инженерным сетям, градостроительной деятельности до таможенного администрирования и завершения реформы контроля и надзора.

"Рассуждая о том, почувствовал ли бизнес на себя продвижение в рейтинге, необходимо, прежде всего, понимать, что авторы рейтинга анализируют деловой климат только в двух городах нашей страны - Москве и Санкт-Петербурге, а показатели рейтинга не учитывают всего многообразия вещей, затрагивающих деятельность хозяйствующих субъектов. Тем не менее проводимые в стране мероприятия по улучшению делового климата, конечно, ощущаются предпринимательским сообществом, к примеру, перевод тех или иных услуг в электронный вид, сокращение сроков их получения. При этом проблемных вопросов остается еще множество", - сказал Катырин.