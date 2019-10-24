Прямой авиамаршрут соединит Хабаровск и Дубай перед новогодними праздниками

ТАСС, 24 октября. Прямые авиарейсы соединят в декабре Хабаровск и Дубай (ОАЭ) благодаря новому чартерному направлению. Кроме того, в осенне-зимнем расписании аэропорта Хабаровск появятся новые рейсы в Бангкок и Ташкент, а также пять новых маршрутов в города Дальнего Востока и Сибири, сообщила в четверг пресс-служба международного аэропорта Хабаровск.

"С 27 декабря 2019 года прямые рейсы впервые соединят Хабаровск и ОАЭ. В маршрутной сети аэропорта появится новое чартерное направление - Дубай. Полеты будет выполнять авиакомпания Azur Air на Boeing 767-300 с частотой один рейс в 10 дней", - говорится в сообщении. Сейчас из Хабаровска в Дубай прямых рейсов нет, добраться туда можно с одной или несколькими пересадками, путь в этом случае займет от 17 часов до более 30 часов.

Кроме того, авиакомпания "Сибирь" откроет регулярный рейс в Бангкок, который будет выполняться еженедельно. Авиакомпания "Икар", в свою очередь, в соответствии с меморандумом о стратегическом партнерстве с аэропортом начнет полеты по направлениям из Хабаровска во Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и Иркутск. А авиакомпания "Уральские авиалинии" в зимней навигации, которая продлится с 27 октября 2019 года до 28 марта 2020 года, увеличит количество рейсов в Санкт-Петербург и Екатеринбург до четырех в неделю.

"Всего осенне-зимний период 2019-2020 года авиакомпании будут летать из аэропорта Хабаровск более чем по 40 направлениям", - отмечается в сообщении.

С 22 октября все внутрироссийские рейсы обслуживаются в новом пассажирском терминале внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск. Новый терминал, который строился с весны 2018 года, 4 сентября дистанционно открыл президент РФ Владимир Путин. Площадь терминала - более 27 тыс. кв. м, он почти вдвое больше старого. Терминал может обслуживать 1200 пассажиров в час, это около 3 млн пассажиров в год.