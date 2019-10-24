В проекте нового аэропорта Воронежа предусмотрят создание единого транспортного узла

ВОРОНЕЖ, 24 октября. /ТАСС/. Концепция нового аэропорта в Воронеже предусматривает перенос автовокзала из центра города ближе к аэропорту и строительство развязок для выезда на федеральную трассу М-4. Об этом журналистам в среду сообщил Сергей Колодяжный, ректор Воронежского технического университета, студенты которого разработали проект.

"Мы туда [к аэропорту] перемещаем автовокзал (из центра города - прим. ТАСС). <...> У нас есть концептуальный проект, <...> вместе с аэропортом, рядом должен находиться автовокзал, к нему нужно скоростной трамвай провести. [Должен быть создан] единый логистический маршрут: выехал на М-4, на Москву, на Ростов - развязка", - сказал Колодяжный, уточнив, что проект презентуют в конце 2019 года.

Ректор отметил, что всего было создано четыре концепции, которые одобрил инвестор - компания "Новапорт". Один из проектов реализуют в Воронеже, остальные три - в других регионах России. Колодяжный добавил, что концепции московских и питерских компаний были отклонены инвестором.

В конце сентября 2019 года губернатор Воронежской области Александр Гусев одобрил проект строительства авиаузла, предложенный компанией "Новапорт". 1 сентября компания почти за 3 млрд рублей приобрела Воронежский аэропорт, она намерена вложить в его развитие около 5 млрд рублей - построить новый пассажирский терминал и почтовый хаб для Центральной России.

Воронежский технический университет является опорным вузом региона, он создан путем слияния Воронежского архитектурно-строительного университета и Воронежского политехнического института.