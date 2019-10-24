Власти Северной Осетии: создание "Алания парка" привлечет дополнительный турпоток

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 октября. /ТАСС/. Создание крупнейшего на Северном Кавказе парка аттракционов "Алания парк" в Северной Осетии позволит привлечь в республику дополнительный турпоток из разных регионов страны, в том числе речь идет о тех туристах, которые едут в Грузию через территорию Северной Осетии, сообщил в интервью ТАСС министр экономического развития республики Казбек Томаев.

"Алания-парк" должен стать одним из ведущих развлекательных комплексов, семейным курортом с широким набором культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и рекреационных услуг, который привлечет посетителей не только из республики, но и всего Кавказского региона и из-за его пределов <…> Сейчас очень большой поток туристов идет мимо нас, в Грузию, мы можем претендовать на часть этого турпотока. Наша задача - сделать так, чтобы туристы осмотрелись и поняли, что здесь тоже стоит задержаться хотя бы на денек, а потом, возможно, запланировать большой отдых с семьей", - сказал Томаев.

По его словам, для проекта подобран участок площадью 200 га в непосредственной близости от Владикавказа. "Что касается инвестиций, этот проект сопоставим с "Мамисоном" (строящийся всесезонный горнолыжный курорт в Алагирском районе республики - прим. ТАСС)", - отметил Томаев.

В августе инвестор проекта Владимир Гуриев сообщал журналистам, что "Алания парк" примет первых посетителей в 2022 году, за первый год его смогут посетить около 300-350 тыс. человек. Реализация проекта позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест. По замыслу инвестора, "Алания парк" будет круглогодичным, в нем будет создан планетарий, ледовый каток, аквапарки, горнолыжные склоны.