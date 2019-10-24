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Сделку по продаже "Ростелекому" доли ВТБ в Tele2 закроют в феврале

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк в рамках сделки получит около 17% акций "Ростелекома" и некоторую сумму деньгами

ВЕРОНА, 24 октября. /ТАСС/. Сделка по консолидации акций Tele2 "Ростелекомом" будет закрыта до конца февраля 2020 года, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Евразийского экономического форума.

"До конца февраля должны сделку закрыть", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Костин говорил, что ВТБ в рамках сделки получит около 17% акций "Ростелекома" и некоторую сумму деньгами. В обмен он передаст государственному оператору 50% компании Tele2Russia Holding AB, владеющей 55% акций Tele2 (остальные 45% уже принадлежат "Ростелекому"). Остальными 50% Tele2Russia Holding AB сейчас владеют Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова и банк "Россия" (40% и 10% соответственно).

Указ по сделке

Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал указ, по которому ПАО "Ростелеком" и его дочерняя структура ООО "Мобител" получили 100% в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2).

Согласно документу, также принято предложение правительства РФ об увеличении уставного капитала "Ростелекома" путем дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых по закрытой подписке в пользу банка ВТБ, при условии обеспечения контроля РФ совместно с Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и банком ВТБ над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а также при сохранении доли РФ в размере не менее 33,2% обыкновенных акций госоператора.

Теги
РоссияКостин, Андрей Леонидович
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