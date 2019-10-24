На строительство дороги в самый отдаленный район Северной Осетии выделено 2,17 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 октября. /ТАСС/. Строительство дороги Хурикау - Малгобек - Моздок в Северной Осетии, которая свяжет Владикавказ с самым отдаленным Моздокским районом республики, ведется в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, на реализацию проекта предусмотрено 2,17 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС министр экономического развития Северной Осетии Казбек Томаев.

"По этому проекту (комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - прим. ТАСС) у нас строится дорога Хурикау - Малгобек - Моздок общей протяженностью 57,73 км. Финансирование предусмотрено в объеме 2,17 млрд рублей на 2019-2020 годы, из которых средства федерального бюджета - 2,03 млрд рублей. Это очень важная артерия, которая будет соединять Владикавказ и районы республики с нашим наиболее отдаленным районом, Моздокским", - сказал Томаев.

Он пояснил, что в настоящее время Моздокский район с Владикавказом связывает дорога, которая идет через территорию Кабардино-Балкарской республики, время в пути составляет около двух часов, с вводом в эксплуатацию новой дороги оно сократится в два раза.

В августе председатель комитета дорожного хозяйства Северной Осетии Тариель Солиев сообщил журналистам, что завершить строительство новой дороги планируется не позже декабря 2020 года.

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