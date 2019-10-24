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Саммит Россия – Африка
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Путин сообщил, что товарооборот России и стран Африки вырос в два раза

Этот показатель превысил отметку в $20 млрд

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот России со странами Африканского континента вырос в два раза за пять лет и составил свыше $20 млрд. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, выступая на саммите Россия - Африка.

"В 2018 году торговый оборот России с Африкой составил более $20 млрд, за последние пять лет объем торговли вырос в два раза", - сказал Путин. Он также отметил, что постепенно происходит диверсификация российского экспорта и изменение его структуры в пользу несырьевых поставок.

Глава российского государства подчеркнул, что компании из РФ давно и успешно работают в регионе в области геологоразведки, добычи полезных ископаемых, в энергетическом и нефтегазовом секторах. Он указал на то, что одновременно делаются шаги по налаживанию сотрудничества в секторе высоких технологий. "Многие из присутствующих здесь принимали участие в открывшемся вчера экономическом форуме Россия - Африка, где прозвучало немало инвестиционных идей и предложений по развитию российско-африканского торгово-экономического взаимодействия", - добавил Путин.

Борьба с бедностью

Путин также назвал проблему бедности одним из сдерживающих факторов развития экономики и выразил надежду, что с этой проблемой РФ и страны Африки смогут успешно справиться.

"В сегодняшней экономике, в сегодняшнем мире образование и здравоохранение становятся важнейшим фактором экономического развития. В этой связи борьба с бедностью, о которой мы только что говорили, господин президент, чрезвычайно важна, - обратился Путин к президенту Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжу Туадере. - Это наша общая, очень важная принципиальная задача - преодолеть эту проблему". "Что греха таить, бедные люди не могут позволить себе ни за здоровьем следить нормально, ни образования получить", - заметил президент РФ.

Путин пожелал Туадере успехов в деле консолидации общества, без которой проблему бедности решить невозможно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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