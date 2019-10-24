Республика Конго настроена построить газопровод при помощи России

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Республика Конго планирует вместе с РФ построить в стране газопровод длиной около 1 тыс. км. Об этом заявил конголезский президент Дени Сассу-Нгессо, выступая на саммите Россия - Африка.

"Я хотел бы подтвердить нашу глубочайшую приверженность желанию строить вместе с Россией газопровод длиной около тысячи километров, который должен будет доставлять энергоносители из Конго к побережью. Уверен, это послужит улучшению инвестиционного климата", - сказал он.

"Мы со своей стороны предлагаем выгодные таможенные послабления тем, кто придет в нашу экономику", - добавил президент.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. В нем принимают участие представители всех 54 стран континента, 43 из них представлены на высшем уровне. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита.