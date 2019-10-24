Президент Джибути пригласил россиян оценить инвестиционный потенциал его страны

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Российским инвесторам необходимо посетить Джибути, чтобы оценить инвестиционный потенциал страны. Об этом заявил в четверг президент африканского государства Исмаил Омар Гелле, выступая на саммите Россия - Африка.

"Не можем не воспользоваться возможностью, чтобы пригласить российских инвесторов специально приехать к нам, чтобы своими глазами увидеть, какие инвестиционные возможности предоставляет наша страна", - сказал он.

"У нас есть огромный недоиспользованный туристический потенциал, туда можно вкладывать и вкладывать. Поскольку мы являемся дверью на африканский континент, я призываю инвесторов в эту дверь войти", - добавил президент.

Кроме того, Джибути планирует модернизацию портовой и дорожной инфраструктуры, отметил Гелле.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. В нем принимают участие представители всех 54 стран континента, 43 из них представлены на высшем уровне. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита.