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Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти

Глава "Роснефти" заявил, что Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль

ВЕРОНА, 24 октября. /ТАСС/. США остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти, так как Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.

"Если на предыдущих форумах в Вероне мы говорили о том, что на мировом рынке нефти действуют три регулятора - Россия, Саудовская Аравия и США, то сегодня на рынке остался только один регулятор - США. И это нужно воспринимать как данность", - сказал он.

Остальным участникам рынка, по словам Сечина, остается отстаивать собственные интересы в режиме конкурентной борьбы, то есть выстраивать работу вокруг сложившейся структуры.

"Недавние события показали, что к категории так называемых хрупких поставщиков можно отнести уже не только традиционную пятерку стран (Иран, Венесуэла, Ливия, Ирак, Нигерия - прим. ТАСС), но и Саудовскую Аравию", - добавил глава "Роснефти".

Теги
СШАРоссияСаудовская АравияСечин, Игорь Иванович
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