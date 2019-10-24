Путин предостерег страны Африки от навязываемой бесконтрольной помощи

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Бесконтрольная помощь в виде поставок товаров может нанести вред странам Африки, вместо нее надо развивать собственное производство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Россия - Африка.

"Помощь иногда просто необходима, без нее невозможно обойтись. Но, к сожалению, часто бывает и так, что навязываемая помощь подрывает собственное производство, - отметил Путин. - Скажем, если помощь поступает бесконтрольно в те секторы, где страна сама могла бы что-то производить, это приводит к тому, что просто собственный производитель теряет возможности".

Он призвал страны Африки внимательнее относиться к предлагаемой им помощи, предпочитая поставкам товаров налаживание их производства в собственных странах.

"Здесь нужно очень внимательно к этому относиться. И нужно, чтобы эта помощь выражалась не просто в поставках каких-то товаров, а прежде всего в развитии производства и локализации производств на территории той или иной страны, в том числе, на африканской территории", - отметил Путин.