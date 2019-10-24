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Госдума приняла закон о порядке использования остатков средств федерального бюджета

Закон не распространяется на субсидии, связанные с реализацией нацпроектов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, закрепляющий особенности использования в 2020 году остатков средств федерального бюджета. Закон был инициирован правительством РФ и является документом, сопутствующим проекту федерального бюджета на 2020 год.

Документ создает правовые основания для направления остатков средств федерального бюджета на начало 2020 года на следующие цели: увеличение бюджетных ассигнований на реализацию ряда решений президента и правительства в сфере национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, развития ОПК, на оплату госконтрактов, расчеты по которым в 2019 году проводились с применением казначейского обеспечения обязательств, на увеличение резервного фонда правительства РФ за счет переноса всех иных ("не связанных") остатков 2019 года.

Закон также предусматривает возможность переноса в 2020 году остатков средств федерального бюджета в объеме неполного использования в 2019 финансовом году бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, с их направлением на те же цели в очередном финансовом году. Для оказания финансовой помощи субъектам РФ предусматривается возможность направления в 2020 году на эти цели остатков средств федерального бюджета в случае неполного использования дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в 2019 году.

Закон не распространяется на субсидии, связанные с реализацией нацпроектов. Это необходимо, чтобы правительство утвердило единые предельные уровни софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, связанные с реализацией региональных проектов, которые входят в состав соответствующего нацпроекта на весь срок их реализации (2019-2024 годы). Как ранее отмечал глава Минфина Антон Силуанов, для нацпроектов предельный уровень софинансирования расходных обязательств субъектов со стороны федерального центра может составлять и 95%, и 99%, в то время как согласно нормативам Бюджетного кодекса он составляет 70%.

"Распространение утвержденных на 2019-2021 годы предельных уровней софинансирования для субсидий на реализацию национальных проектов на весь срок их реализации обеспечит прозрачность и предсказуемость оказания финансовой поддержки бюджетам субъектов РФ при реализации нацпроектов, а также даст возможность заключать с субъектами РФ соглашения о предоставлении субсидий на весь срок реализации национальных проектов", - говорится в пояснительной записке.

Документ также устанавливает временное значение коэффициента, используемого при установлении базового объема федерального дорожного фонда, на 2022 год в размере 0,36, поскольку такое значение коэффициента учтено в проекте федерального бюджета на трехлетку при расчете объема федерального дорожного фонда на второй год планового периода (на 2022 год).

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Россия
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