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"Победа" изменила время вылета шести рейсов 25 октября из-за забастовок в Италии

В компании сообщили, что решение о корректировке расписания приняли для сокращения времени задержек

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", изменила время вылета шести рейсов 25 октября на итальянском направлении. Решение о корректировке расписания принято для сокращения времени задержек из-за забастовок сотрудников авиаотрасли Италии, сообщает "Победа" в четверг.

В частности, изменено время вылета рейсов DP-811 Москва - Пиза с 14:10 на 15:00, DP-812 Пиза - Москва с 17:30 на 18:20, DP-905 Москва - Палермо с 11:45 на 15:10, DP-906 Палермо - Москва с 15:30 на 18:55, DP-933 Москва - Рим с 11:40 на 15:10, DP-934 Рим - Москва с 15:05 на 18:40 (все - по местному времени).

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ИталияРоссия
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