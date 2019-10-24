Немецкая компания вложила €35 млн в создание завода приводной техники в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Немецкий производитель приводной техники Sew-eurodrive в четверг запустил завод по сборке мотор-редукторов и другой приводной техники в Ленинградской области, в производство было вложено €35 млн. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"Немецкий производитель приводной техники "Сев-евродрайф" вложил в новое предприятие на территории Ленинградской области около €35 млн. Новое предприятие во Всеволожском районе будет производить сборку мотор-редукторов и сервис всей линейки приводной техники, производимой компанией", - говорится в сообщении.

Предприятие будет выполнять сборку 2 тыс. изделий в месяц, а также сервис более 500 единиц изделий в год. На производстве установлен немецкий конвейер протяженностью 33 метра, который полностью автоматизирует сборочный процесс.

Компания Sew-eurodrive производит широкий перечень продукции, который включает мотор-редукторы, преобразователи частоты, сервоприводы, приводы для децентрализованного монтажа, индустриальные редукторы, системные решения привода и автоматизации. В России компания действует с 1993 года и в настоящее время занимает 30% российского рынка мотор-редукторов.