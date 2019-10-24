Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Немецкая компания вложила €35 млн в создание завода приводной техники в Ленобласти

Предприятие будет выполнять сборку 2 тыс. изделий в месяц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Немецкий производитель приводной техники Sew-eurodrive в четверг запустил завод по сборке мотор-редукторов и другой приводной техники в Ленинградской области, в производство было вложено €35 млн. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"Немецкий производитель приводной техники "Сев-евродрайф" вложил в новое предприятие на территории Ленинградской области около €35 млн. Новое предприятие во Всеволожском районе будет производить сборку мотор-редукторов и сервис всей линейки приводной техники, производимой компанией", - говорится в сообщении.

Предприятие будет выполнять сборку 2 тыс. изделий в месяц, а также сервис более 500 единиц изделий в год. На производстве установлен немецкий конвейер протяженностью 33 метра, который полностью автоматизирует сборочный процесс.

Компания Sew-eurodrive производит широкий перечень продукции, который включает мотор-редукторы, преобразователи частоты, сервоприводы, приводы для децентрализованного монтажа, индустриальные редукторы, системные решения привода и автоматизации. В России компания действует с 1993 года и в настоящее время занимает 30% российского рынка мотор-редукторов.

Теги
РоссияЛенинградская область
Реклама на ТАСС
Минпромторг разработал поправки о контрольных закупках на АЗС в режиме тайного покупателя
Ведомство также в ближайшее время направит Минюсту предложения о включении положений об оборотных штрафах за недолив топлива в новый Кодекс об административных нарушениях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС