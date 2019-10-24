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Сторчак: Россия удовлетворена исполнением Венесуэлой соглашения о реструктуризации долга

По словам замглавы Минфина России, Каракас обслуживает долг, все срочные платежи прошли в срок

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Венесуэла не предлагала возобновить переговоры по долгу перед Россией. Обслуживание долга ведется, и Россия удовлетворена исполнением соглашения, сообщил журналистам в кулуарах экономического форума Россия - Африка заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Не было такого, я с ним [Николас Мадуро, президент Венесуэлы] лично виделся. У нас система работает, соглашение подписано, и мы вполне удовлетворены, как оно выполняется", - сказал он, отвечая на вопрос о том, предлагала ли Венесуэла возобновить переговоры по долгу.

По словам замглавы Минфина РФ, Каракас обслуживает долг, все срочные платежи прошли в срок.

Ранее Сторчак не исключал проблем с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией из-за политического кризиса в республике.

В ноябре 2017 года Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет. По госдолгу предусмотрены платежи два раза в год - в марте и сентябре.

1 октября Минфин сообщил, что Венесуэла провела очередной платеж по долгу перед Россией, сумму платежа министерство не обнародовало. Предыдущий платеж на $100 млн, который должен был поступить в марте, Венесуэла осуществила в середине апреля и уложилась в срок, когда могла заплатить без штрафов.

Коммерческие долги

Как отмечает замминистра финансов Сергей Сторчак, Россия готова оказать Венесуэле консультативную помощь в разрешении вопросов с коммерческими долгами.

"У Венесуэлы большая проблема с зарубежными кредиторами. И особенно, конечно, всех беспокоят вопросы отношений с частными коммерческими кредиторами и с институциональными инвесторами - прежде всего с теми, которые держат в своих кредитных портфелях большие объемы облигаций венесуэльских и PDVSA. Мы в свое время говорили, что как только созреют условия, мы готовы будем работать с ними, методологическую поддержку оказывать", - сказал он.

Сторчак подчеркнул, что рассматривается возможность работы российских экспертов в Венесуэле на постоянной основе.

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