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В СФ предложили правительству использовать эскроу-счета при оплате госконтрактов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявила о необходимости ввести ответственность банков за несвоевременную блокировку денежных средств при сопровождения специальных счетов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Участники парламентских слушаний в Совете Федерации по совершенствованию законодательства в сфере госзакупок предлагают правительству РФ перевести оплату государственных контрактов на специальные счета эскроу. Об этом говорится в тексте рекомендации по итогам состоявшихся в четверг слушаний.

"Правительству РФ при дальнейшем совершенствовании контрактной системы в целях повышения эффективности закупочных процедур рассмотреть целесообразность использования механизма эскроу-счетов при исполнении государственных (муниципальных) контрактов", - говорится в документе.

Кроме того, на парламентских слушаниях спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости ввести ответственность банков за несвоевременную блокировку денежных средств при сопровождения специальных счетов, которые с октября 2018 года поставщики обязаны открывать для участия в госзаказе.

"Введение в прошлом году специальных банковских счетов для обеспечения заявок для участия в электронных закупках должно было упростить подачу заявок на закупки и привлечь новых участников. На деле же участники закупок столкнулись с тем, что банки не всегда подтверждают наличие денежных средств на специальных счетах, также зачастую ими не проводится блокировка средств на этих счетах, необходимая для участия в электронных закупках, есть проблемы и с комиссиями банков", - пояснила Матвиенко.

Согласно действующему законодательству, для участия в торгах за право стать поставщиком государства компании должны открыть в банках спецсчета для обеспечения заявки на сумму до 5% от цены контракта. Победителям конкурсов требуется гарантия уже на исполнение контракта - до 30%. В том случае, если банк своевременно не заблокирует поступившие средства, поставщик, в частности, не сможет подать заявку на участие в госконтракте.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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