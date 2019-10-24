Экономика Хайнаня с января по сентябрь выросла до $54,67 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 24 октября. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) южнокитайской островной провинции Хайнань с января по сентябрь включительно вырос в годовом исчислении на 5,5%, до 386,57 млрд юаней (более $54,67 млрд). Об этом сообщило статистическое управление региона.

"В целом за последние три квартала экономика нашей провинции стабильно развивалась, демонстрируя устойчивый рост. Наблюдается явная оптимизация отраслевой структуры, продолжает улучшаться ситуация в сфере частного бизнеса, - заявил на пресс-конференции официальный представитель управления Ван Юань. - Сложилась положительная тенденция к постоянному повышению экономической эффективности, постепенно формируется основа для качественного развития".

По данным ведомства, за первые три квартала текущего года темпы роста сельского хозяйства Хайнаня составили 2,6%, промышленности - на уровне 3,9%. Сфера услуг продемонстрировала самую высокую динамику (7,1%,), свидетельствующую о важной роли, которую играют туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, торговля и транспортные коммуникации в развитии острова. Согласно статистике, на долю этого сектора приходится почти 75% в структуре роста хайнаньского ВРП.

Как рассказал Ван Юань, с января по сентябрь Хайнань посетили 56 млн туристов, что примерно на 7% больше, чем за тот же период прошлого года. Доходы острова благодаря отдыхающим увеличились на 10,2%, до 70,76 млрд юаней ($7,07 млрд). По его словам, посещающие Хайнань иностранцы за девять месяцев увеличили доходы местного населения примерно на 25%, за счет внутреннего туризма они возросли на 14,5%.

Как следует из доклада, постоянное улучшение условий для деловой деятельности на острове позволило заметно увеличить приток иностранных инвестиций: с января зарубежные партнеры Хайнаня вложили $313 млн в более чем 230 проектов на острове, это в 1,4 раза больше, чем за три квартала прошлого года.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной экономической зоны и порта свободной торговли. Они позволят вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить инновационную базу, за счет которой курортная провинция будет постоянно преображаться. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой.