Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экономика Хайнаня с января по сентябрь выросла до $54,67 млрд

Кроме того, за этот же период Хайнань посетили 56 млн туристов

ХАЙКОУ /Китай/, 24 октября. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) южнокитайской островной провинции Хайнань с января по сентябрь включительно вырос в годовом исчислении на 5,5%, до 386,57 млрд юаней (более $54,67 млрд). Об этом сообщило статистическое управление региона.

"В целом за последние три квартала экономика нашей провинции стабильно развивалась, демонстрируя устойчивый рост. Наблюдается явная оптимизация отраслевой структуры, продолжает улучшаться ситуация в сфере частного бизнеса, - заявил на пресс-конференции официальный представитель управления Ван Юань. - Сложилась положительная тенденция к постоянному повышению экономической эффективности, постепенно формируется основа для качественного развития".

По данным ведомства, за первые три квартала текущего года темпы роста сельского хозяйства Хайнаня составили 2,6%, промышленности - на уровне 3,9%. Сфера услуг продемонстрировала самую высокую динамику (7,1%,), свидетельствующую о важной роли, которую играют туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, торговля и транспортные коммуникации в развитии острова. Согласно статистике, на долю этого сектора приходится почти 75% в структуре роста хайнаньского ВРП.

Как рассказал Ван Юань, с января по сентябрь Хайнань посетили 56 млн туристов, что примерно на 7% больше, чем за тот же период прошлого года. Доходы острова благодаря отдыхающим увеличились на 10,2%, до 70,76 млрд юаней ($7,07 млрд). По его словам, посещающие Хайнань иностранцы за девять месяцев увеличили доходы местного населения примерно на 25%, за счет внутреннего туризма они возросли на 14,5%.

Как следует из доклада, постоянное улучшение условий для деловой деятельности на острове позволило заметно увеличить приток иностранных инвестиций: с января зарубежные партнеры Хайнаня вложили $313 млн в более чем 230 проектов на острове, это в 1,4 раза больше, чем за три квартала прошлого года.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной экономической зоны и порта свободной торговли. Они позволят вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить инновационную базу, за счет которой курортная провинция будет постоянно преображаться. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Минпромторг разработал поправки о контрольных закупках на АЗС в режиме тайного покупателя
Ведомство также в ближайшее время направит Минюсту предложения о включении положений об оборотных штрафах за недолив топлива в новый Кодекс об административных нарушениях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС