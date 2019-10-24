Маврикий рассчитывает наладить прямое авиасообщение с Россией

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Маврикий считает важным наладить в скором времени прямое авиасообщение с Россией. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности президента страны Парамасивум Пиллай Вьяпури, выступая на заседании саммита Россия - Африка.

"Мы уверены, что особую важность играет свобода воздушных перевозок, поскольку для нас это вопрос связи с соседними странами. Главное, это помогает наладить контакты между людьми. Это возможности для народной дипломатии", - сказал он.

Вьяпури отметил, что "Аэрофлот" ведет работу в этом направлении. "Думаю, что нужно развивать прямые перелеты и в другие африканские страны. Это облегчит налаживание туристических связей", - подчеркнул политик.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. В нем принимают участие представители всех 54 стран континента, 43 из них представлены на высшем уровне. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита.