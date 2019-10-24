Пострадавшие от паводков иркутские предприниматели получат более 800 млн рублей поддержки

ИРКУТСК, 24 октября. /ТАСС/. Общий объем федеральной и региональной поддержки предпринимателей, пострадавших от летних паводков в Иркутской области, составит 800 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития региона.

"Общий объем финансирования мероприятий, направленных на поддержку пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства, составит более 800 млн рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время власти выплачивают бизнесменам субсидии в размере 200 тыс. рублей, которые уже получили свыше 400 предпринимателей. В ближайшее время планируется предоставление субсидий для возобновления деятельности.

"Общий объем финансирования составляет 500,5 млн рублей, в том числе 500 млн рублей - из федерального бюджета. Прием документов от предпринимателей ведется с 4 октября по 7 ноября", - уточнили в министерстве.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос. По оценке Министерства экономического развития Иркутской области, малый и средний бизнес понес ущерб на сумму 1,6 млрд рублей.