Костин назвал налоговое бремя на нефтегазовый сектор России "чрезвычайно высоким"

ВЕРОНА, 24 октября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин назвал налоговое бремя на нефтегазовый сектор РФ "чрезвычайно высоким" и призвал государство подумать над дальнейшим совершенствованием налогообложения в отрасли. Такое мнение он высказал, выступая в рамках Евразийского экономического форума.

"На мой взгляд, налоговое бремя для нефтегазового сектора в России остается чрезвычайно высоким. Я думаю, что здесь государству следует подумать о дальнейшем совершенствовании налогообложения этой отрасли", - сказал он.

Костин подчеркнул, что в российских условиях преобладания трудно извлекаемых запасов выработанность действующих месторождений увеличивает себестоимость добычи нефти.

"Повысить эффективность новых месторождений, а также привлекательных инвестиций в новые проекты можно совершенствованием фискальной системы. Здесь последнее слово, конечно, за государством", - отметил он.