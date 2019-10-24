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Саммит Россия – Африка

ДР Конго рассчитывает на помощь России в создании зоны свободной торговли

Позицию Феликса Чисекеди поддержал и король Эсватини Мсвати III

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Демократическая Республика Конго (ДРК) надеется получить помощь России при создании в регионе зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом заявил президент ДРК Феликс Чисекеди на саммите Россия - Африка в Сочи, выступая на пленарной сессии встречи на высшем уровне.

"Повестка развития ООН до 2030 года и повестка развития Афросоюза до 2063 года, зона свободной торговли, которую мы собираемся создавать во всех странах африканского союза сообща - все это, я надеюсь, должно помочь нам пережить эти тяжелые страницы. Но мы надеемся на помощь всех наших партнеров, и в частности, конечно, России", - сказал Чисекеди.

Король Эсватини Мсвати III поддержал в своем выступлении лидера ДРК. "В нашей стране действует повестка развития до 2020 года. Это пятилетний план, в котором особое внимание отводится созданию и развитию свободных экономических зон торговли с нашими соседями. Мы стремимся создать сбалансированную площадку для торговли и видим именно в этом благотворную роль России", - сказал он.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. В нем принимают участие представители всех 54 стран континента, 43 из них представлены на высшем уровне. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита.

Теги
Мсвати IIIЭсватиниРоссияКонго (ДРК)Чисекеди, ФеликсСаммит Россия – Африка
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