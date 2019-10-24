Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

Bloomberg: Китай готов приобретать у США сельскохозяйственную продукцию на $20 млрд в год

Кроме того, Пекин может рассмотреть вопрос о дальнейшем увеличении закупок до $40-50 млрд

ТАСС, 24 октября. Китай намерен ежегодно закупать у США сельскохозяйственную продукцию на $20 млрд в случае заключения торговой сделки между странами. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

При условии подписания сделки Пекин может рассмотреть вопрос о дальнейшем увеличении закупок до $40-50 млрд в ходе следующих раундов переговоров. Источники агентства не указали сроков вступления в силу возможных договоренностей. В настоящее время стороны завершают разработку ограниченного соглашения.

По итогам переговоров, прошедших в Вашингтоне в начале октября, США согласились не повышать тарифы в текущем месяце и заявили, что Китай согласился пойти на увеличение закупок и на ряд других уступок.

Теги
СШАКитайТорговая война
Реклама на ТАСС
Сумма подписанных на форуме Россия - Африка контрактов составила более 800 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС