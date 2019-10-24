Bloomberg: Китай готов приобретать у США сельскохозяйственную продукцию на $20 млрд в год

ТАСС, 24 октября. Китай намерен ежегодно закупать у США сельскохозяйственную продукцию на $20 млрд в случае заключения торговой сделки между странами. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

При условии подписания сделки Пекин может рассмотреть вопрос о дальнейшем увеличении закупок до $40-50 млрд в ходе следующих раундов переговоров. Источники агентства не указали сроков вступления в силу возможных договоренностей. В настоящее время стороны завершают разработку ограниченного соглашения.

По итогам переговоров, прошедших в Вашингтоне в начале октября, США согласились не повышать тарифы в текущем месяце и заявили, что Китай согласился пойти на увеличение закупок и на ряд других уступок.