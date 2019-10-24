Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замглавы Минфина: решения о приватизации должны учитывать выгоду бюджета от дивидендов

Алексей Моисеев отметил, что государству выгоднее сохранять долю в компаниях, выплачивающих стабильно высокие дивиденды

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Решения о приватизации госкомпаний должны приниматься с учетом выгоды для федерального бюджета от их дивидендов. Сохранять долю в компаниях, выплачивающих стабильно высокие дивиденды, государству выгоднее, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Если компания платит много дивидендов, то с фискальной точки зрения нам дивиденды лучше, чем компании, особенно с учетом соотношения стоимости компании и размера дивидендов, которые мы получаем. Если мы получаем за пару - тройку лет через дивиденды возможную стоимость от продажи компании, особенно учитывая, что дивиденды у нас - это доходы, продажа - финансирование [дефицита бюджета РФ], то может быть имеет смысл получать дивиденды. Это тоже вопрос", - сказал он.

По словам Моисеева, для таких решений не нужны поправки в бюджет, поскольку это носит "прогнозный характер" ."Требоваться будут поправки в постановление правительства о плане приватизации", - пояснил замглавы Минфина.

"Базовый принцип - если компания не является спецкомпанией, которая занимается спецвещами - типа Промсвязьбанка, - то для того, чтобы ее контролировать, не обязательно держать 100%. Это вполне достаточно, как показывает опыт..., 50% плюс одна акция, ну или около того. Поэтому все, что свыше, - это избыточно", - отметил Моисеев.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
Реклама на ТАСС
В России может появиться сервис по поощрению водителей за безопасную езду
Представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев сообщил, что сервис "умного страхования" может заработать в 2021 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС