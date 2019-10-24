ГД поддержала законопроект, разрешающий иностранцам управлять экспериментальным самолетом

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, который дает право пилотам-иностранцам принимать участие в управлении экспериментальными воздушными судами.

Согласно законопроекту, иностранец сможет входить в состав экипажа экспериментального судна, но только при проведении его обучения пилотированию этого самолета, во время демонстрационного полета или полета для получения сертификации. Командиром экипажа при этом должен быть гражданин России.

Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, сейчас Воздушный кодекс РФ ограничивает право граждан других стран на присутствие в экипажах экспериментальных воздушных судов - самолетов и вертолетов, еще не переданных авиаперевозчику или лизинговой компании.

Эта норма приводит к сложностям при заключении международных контрактов на поставку российской авиатехники, так как при проведении тестовых полетов требуется участие иностранных летчиков-испытателей. Помимо этого, для сертификации российских судов по европейским и американским нормам необходимо присутствие на борту представителей иностранного сертифицирующего органа из числа летного и инженерно-технического состава. Это, в частности, касается сертификации лайнера МС-21.