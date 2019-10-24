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Вторую очередь тепличного комплекса "Югагрохолдинг" запустили в Чечне

Ожидается, что в год данный тепличный комплекс будет производить до 7000 т овощной продукции

ГРОЗНЫЙ, 24 октября. /ТАСС/. Вторую очередь тепличного комплекса по выращиванию овощей защищенного грунта площадью 10 га запустили в станице Петропавловской Грозненского района Чечни. Комплекс является приоритетным инвестпроектом для региона.

"Это современный, высокотехнологичный и рентабельный комплекс, который позволит создать более 200 рабочих мест. Мы всегда приветствуем такие инвестиционные проекты и окажем содействие в их реализации, потому что республике важно даже одно рабочее место", - отметил на открытии глава Чечни Рамзан Кадыров.

Проект предусматривает выращивание овощей защищенного грунта с применением гидропонной малообъемной технологии выращивания с системой капельного полива и ассимиляционного освещения. Общий объем финансирования при строительстве комплекса составил 2,4 млрд рублей. Ожидается, что в год данный тепличный комплекс "ЮгАгроХолдинг" будет производить до 7000 т овощной продукции.

"Тепличный комплекс будет круглый год обеспечивать население экологически чистой и качественной овощной продукцией. На эту продукцию уже заключены договора с крупными сетевыми компаниями. Данный проект полностью соответствует государственной программе импортозамещения продуктов питания", - сказал генеральный директор ООО "Тепличный комплекс "ЮгАгроХолдинг" Нурсолт Адаев.

Соглашение о запуске второй очереди было заключено на полях Российского инвестиционного форума "Сочи - 2019". С вводом третьей очереди в 2020 году общая площадь теплиц достигнет 23 га. География поставок продукции включает Москву, Санкт - Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Улан-Удэ, Ростов-на-Дону, Краснодар и т.д.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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