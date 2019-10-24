Хайнань запустит почти 40 проектов для стимулирования потребления до конца 2020 года

ХАЙКОУ /Китай/, 24 октября. /ТАСС/. Китайская южная провинция Хайнань до конца будущего года планирует реализацию 39 инициатив, нацеленных на стимулирование потребления. Как сообщила газета "Хайнань жибао", из них 20 будут запущены до конца декабря, еще 19 - запланированы на 2020 год.

Одним из главных мероприятий, пишет газета, станет карнавал беспошлинной торговли, организованный компанией China Duty Free Products (Group) Co и Ltd, а также ярмарка деликатесов хайнаньской кухни, на которой состоятся более 120 презентаций местных продуктов. Кроме этого, власти Хайнаня намерены провести до конца года демонстрацию достижений тропического сельского хозяйства острова и открыть сеть круглосуточных магазинов. Новшеством в торговле станет создание на Хайнане системы реализации продукции сельского хозяйства по каналам электронной коммерции, предусмотрено также строительство нового крупного оптового рынка и модернизация действующих на острове розничных рынков.

К 2025 году власти Хайнаня поставили задачу по превращению провинции в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.