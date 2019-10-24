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Промпроизводство в Карачаево-Черкесии в третьем квартале 2019 года выросло на 9,2%

Рост замечен на предприятиях, связанных с обработкой древесины и производством изделий из дерева, производством изделий из соломки и материалов для плетения

ЧЕРКЕССК, 24 октября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Карачаево-Черкесской Республике за третий квартал 2019 года вырос на 9,2%, сообщается в четверг на сайте Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"В III квартале 2019 года был преодолен спад промышленного производства, наблюдавшийся со второго полугодия прошлого года. В целом по промышленности выпуск продукции в июле-сентябре 2019 года увеличился к уровню соответствующего периода 2018 года на 9,2%. В результате индекс промышленного производства по итогам за январь-сентябрь текущего года составил 101,2% (в январе-июне 2019 года - 90,5%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что высокие темпы роста обеспечены обрабатывающими предприятиями - 101,1%, организации региона по добыче полезных ископаемых обеспечили показатель в 101,9%, предприятия, которые работают в сфере водоснабжения, сбора и утилизации отходов - 115,9%.

По данным службы, среди обрабатывающих отраслей республики наибольшие темпы роста достигнуты на предприятиях таких видов деятельности, как "обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" (в 2,1 раза), "производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования" (в 1,8 раза), "производство текстильных изделий" (на 23,8%). Кроме того, за девять месяцев текущего года на 19% выросло производство резиновых и пластмассовых изделий, а производство напитков - на 11,2%.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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