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Доля нерезидентов в российских ОФЗ на выросла до 29,8%

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало октября составил 2,617 трлн рублей

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) выросла на 1 октября 2019 года до 29,8% против 29,7% по состоянию на 1 сентября, сообщил ЦБ РФ.

По данным регулятора, на начало октября номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, составил 2,617 трлн рублей при общем объеме рынка в 8,785 трлн рублей.

На фоне введения США антироссийских санкций доля нерезидентов в российских ОФЗ опустилась в конце 2018 года до минимального уровня в 24,4%. С начала 2019 года доля нерезидентов стала восстанавливаться на фоне продолжающегося роста объема рынка ОФЗ.

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