До конца 2019 года в Дагестане создадут десять туристических хабов

МАХАЧКАЛА, 24 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют до конца 2019 года завершить создание десяти туристических хабов, оборудованных всей необходимой инфраструктурой, сообщил ТАСС министр по туризму и художественным народным промыслам республики Расул Ибрагимов.

"Мы планируем сделать десять [хабов], семь уже запустили, три на подходе. Ждем, когда будут сформированы земельные участки, и готовим инфраструктуру, до Нового года все будет сделано", - сказал Ибрагимов уточнив, что проект реализуется в формате государственно-частного партнерства.

По его словам, хабы представляют собой "туристические остановки, на которых турист может чувствовать себя очень комфортно, получить всю необходимую информацию, перекусить, при необходимости получить медицинские услуги, приобрести сувенирную продукцию".

По данным Минтуризма региона, туристические хабы в Дагестане начали создавать по поручению главы республики. Блок-контейнерные объекты со всей необходимой инфраструктурой устанавливаются на пересечении крупных туристических маршрутов для повышения качества услуг, оказываемых гостям республики. На сегодняшний день такие хабы уже функционируют в таких популярных у туристов местах как Сулакский каньон, Ирганайское водохранилище, село Хунзах и т.д.