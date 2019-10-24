Акции "Лукойла" и "Норникеля" на Мосбирже обновили исторические максимумы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Лукойла" и "Норильского никеля" выросли на 3,01% и 2,03% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторические максимумы. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В пике роста цена акций "Лукойла" достигала 6 156 руб. за акцию, что на 3,01% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Стоимость ценных бумаг "Норильского никеля" достигали в пике 16 880 руб. за акцию.

На 16:27 мск акции "Лукойла" торгуются на уровне 6 тыс. 120 руб., а "Норникеля" - 16 тыс. 836 руб.

Ранее индекс Мосбиржи также обновил исторический максимум, преодолев отметку в 2850 пункта.