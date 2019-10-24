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Минфин подготовил законопроект о создании системы "Одно окно" во внешней торговле

По данным РЭЦ, информационная система "Одно окно" полноценно заработает в 2020 году

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Минфин подготовил законопроект о создании системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности, документ опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроект направлен на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли путем создания и обеспечения функционирования информационной системы "Одно окно", - говорится в пояснительной записке.

Также речь идет об организации взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти, органами и агентами валютного контроля и другими организациями в электронной форме по принципу "одного окна".

Законопроектом предусматривается возложить осуществление функции оператора системы "Одно окно" на АО "Российский экспортный центр (РЭЦ)" в порядке, устанавливаемом правительством РФ. В рамках развития и поддержки экспорта документом предлагается РЭЦ участвовать в обеспечении информационного взаимодействия системы "Одно окно" с механизмом "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, созданного в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Информационная система "Одно окно", по данным РЭЦ, полноценно заработает в 2020 году. Сервис позволит из одной точки доступа, которой станет "личный кабинет" экспортера, запрашивать в электронном виде без личного взаимодействия полный перечень услуг и функций органов государственной власти, в том числе контролирующих органов, РЭЦ и иных организаций в сфере экспортной деятельности, снизить трудозатраты, сократить количество бумажных документов. "Одно окно" также поможет экспортерам сформировать свой цифровой профиль, круглосуточно подавать заявки на предоставление услуг, получить доступ к аналитике, квалифицированную поддержку специалистов по различным аспектам.

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Россия
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