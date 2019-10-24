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Саммит Россия – Африка

Глава МИД Замбии призвал использовать рубль в торговле с Россией

Министр уверен, что использования национальных валют приведет к увеличению товарооборота, экономическому росту и развитию экономик обеих стран

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. РФ и Замбия должны расширить использование рубля в двусторонних торговых отношениях. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Замбии Джозефа Маланджи в рамках саммита Россия - Африка, распространенном в четверг замбийской делегацией.

"Мы верим, что расширение использования национальных валют, в частности российского рубля, в инвестициях, двусторонних торговых соглашениях и стратегических проектах приведет нас к увеличению товарооборота, экономическому росту и развитию экономик обеих стран", - сказал министр.

Он добавил, что замбийские власти активно следят за российским рынком и не исключают возможности сотрудничества с крупным банком из России по вопросу займов на нужды экономики Замбии.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. В нем принимают участие представители всех 54 стран континента, 43 из них представлены на высшем уровне. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита.

Теги
ЗамбияРоссияСаммит Россия – Африка
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