Данилов из Fitch возглавит департамент обеспечения банковского надзора ЦБ

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Александр Данилов из "Фитч рейтингз СНГ Лтд" с 5 ноября назначен директором департамента обеспечения банковского надзора ЦБ РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Приказом председателя Банка России с 5 ноября 2019 года директором департамента обеспечения банковского надзора Центрального банка РФ назначен Данилов Александр Сергеевич", - говорится в сообщении.

Таким образом, Данилов сменит на этом посту Александра Полонского, занимавшего должность с 29 октября 2018 года.

В ЦБ уточнили, что с 2006 года Данилов работал в "Фитч Рейтингз СНГ Лтд".

"Директор департамента обеспечения банковского надзора Александр Полонский после назначения Александра Данилова продолжит работать в Банке России в должности советника первого заместителя председателя Банка России Дмитрия Тулина", - сообщила пресс-служба ЦБ.

В новость была внесена правка (18:38 мск) – передается с исправлением названия департамента в заголовке.