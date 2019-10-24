Проект бюджета Подмосковья на 2020 и 2021-2022 годы внесен в Мособлдуму

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Московскую областную думу проект бюджета региона на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Подмосковья.

Как отмечается в документе, предлагается утвердить общий объем доходов бюджета региона в сумме 611,327 млрд рублей, объем расходов бюджета - в сумме 667,047 млрд рублей, дефицит бюджета - в размере 55,719 млрд рулей.

Также документом предлагается утвердить общий объем доходов бюджета Московской области на 2021 год в сумме 649,938 млрд рублей, на 2022 год - в размере 703,161 млрд рублей. Расходы бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов могут составить 709,36 млрд рублей и 746,119 млрд рублей соответственно.

В материале отмечается, что документом предлагается установить верхний предел государственного внутреннего долга Подмосковья по состоянию на 1 января 2021 года в размере 229,897 млрд рублей, в 2022 году - 289,32 млрд рублей, а на начало 2023 года - более 332 млрд рублей.

Ранее министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова сообщала, что с учетом последних изменений общий объем доходов в бюджет региона на 2019 год составит 586 млрд рублей, объем расходов будет на уровне 693,1 млрд рублей.

В новость были внесены изменения (18:32 мск) — добавлен 4-й абзац.