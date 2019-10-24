Генпрокуратура предложила дополнить закон о госзакупках требованием об экономности

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России предложила дополнить принятый шесть лет назад закон о госзакупках (44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") требованием об экономности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, такое предложение озвучил начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов на слушаниях в Совете Федерации по вопросам совершенствования законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

По его словам, регулирование в сфере госзакупок "безусловно, должно исключать (минимизировать) возможность реализации корыстных интересов недобросовестных лиц при формальном соблюдении ими требований закона". Артур Завалунов обратил внимание на то, что "закон не устанавливает такой критерий закупочной деятельности как экономность, несмотря на то, что в ходе закупочных процедур в стране расходуется около трети всех бюджетных средств". В этой связи Генпрокуратура предложила дополнить закон "нормой, возлагающей на заказчиков обязанность по соблюдению принципа экономности.

Также Генеральная прокуратура предложила создать открытый ресурс с данными обо всех юридических лицах, привлекавшихся по ст. 19.28 КоАП ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"), с которыми закон запрещает заключать государственные и муниципальные контракты, и обязать заказчиков проверять по нему контрагентов. Кроме того, надзорное ведомство предлагает ввести новые формы контроля за закупочной деятельностью, поскольку при наличии единого умысла на хищение средств у заказчика и исполнителя (путем поставки продукции, оказания услуг или осуществления работ несоответствующего качества или уменьшения их объема) закон не предусматривает механизма выявления таких нарушений еще на этапе приемки.